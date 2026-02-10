東京都教育委員会は2月9日現在の東京都立高校の応募状況を発表した。普通科全体では募集人員2万4304人に対して応募は3万1979人で倍率は1.32。商業科など専門学科では、募集人員4509人に対して応募は4230人で倍率は0.94だった。普通科で倍率が高かったのは新宿高校の2.32倍、駒場高校の2.2倍、目黒高校の2.17倍など。全体で最も倍率が高かったのは、立川高校の創造理数科で34人の募集人員に対して146人が応募し、倍率は4.29倍となっ