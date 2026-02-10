社員や元社員が顧客から金銭をだましとるなどしていた問題で、プルデンシャル生命は社員の在職中に行われた不適切行為については全額を補償すると発表しました。プルデンシャル生命保険・得丸博充新社長「多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした」プルデンシャル生命では、社員や元社員ら107人が、顧客およそ500人から総額31億円を超える金銭をだまし取っていた