名古屋市西区で去年12月、男性から現金が入った鞄を無理やり奪い取ったとして、61歳の男が強盗容疑で逮捕されました。警察によりますと、千種区の無職・坂上憲生容疑者(61)は去年12月17日、西区又穂町の路上で67歳の男性から現金1万5000円ほどが入った鞄を奪い取った疑いが持たれています。男性は抵抗した際に転倒し、坂上容疑者は自転車で逃走していました。坂上容疑者は防犯カメラの捜査などから特定されましたが、調べ