東京午前のドル円は１５６．２９円付近まで強含んだ後、１５５．５５円付近まで軟化した。介入警戒感が引き続き圧迫要因。ただ、明日の東京市場が休場であるほか、明日は米雇用統計が発表されることから方向感は鈍い。 ドル円と同様にクロス円も重い動き。ユーロ円は１８５．２５円付近、ポンド円は２１２．８８円付近、豪ドル円は１１０．１７円付近まで軟化。 MINKABU PRESS