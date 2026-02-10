１０日前引けの日経平均株価は前営業日比１５６２円１３銭高の５万７９２６円０７銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億９６２３万株、売買代金概算は４兆８５７８億円。値上がり銘柄数は１４０２、対して値下がり銘柄数は１６９、変わらずは２５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日に続きリスク選好ムードが強く、日経平均は目先筋の利食い売りをものともせず上値追いを継続。朝方は強弱観