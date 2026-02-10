ドル安円高、円高の勢い強くユーロ円は185円10銭割れ＝東京為替 ドル安円高の動き、ユーロドルが1.1897の安値から1.1910台を回復などの動きが見られるが、円高の勢いが勝っており、クロス円は軒並みの下げ。ユーロ円は朝の186円00銭前後から185円09銭を付けた。円売りポジションの整理などが進んでいる。 EURJPY 185.12