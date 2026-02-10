9日、島田市のトンネル内で別の事故で転倒していた原付バイクの運転手を車がはね、現場から逃走したひき逃げ事件があり警察は87歳の男を逮捕しました。逮捕されたのは島田市川根町家山の87歳の男です。男は9日午前11頃、島田市の県道のトンネルで別の事故で路上に転倒していた原付バイクの運転手の男性をはね、そのまま逃走した疑いが持たれています。はねられた原付バイクの運転手は高齢の男性で現場で死亡が確認されています。警