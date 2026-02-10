愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水で、2月10日からさらに節水対策が強化されます。豊川流域では、去年7月以降降水量が少ない状態が続き、宇連ダムや大島ダムなどの合計貯水率は、10日午前0時の時点で15.0％と、平年の4分の1以下となっています。今後もまとまった雨が見込めず、10日午前9時に農業用水と工業用水の節水率が30％から40％に、水道用水では17％から20％に引き上げられました。豊川用水で節水が強化され