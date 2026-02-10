10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）で、ベルリン王立製陶所の陶板画がお宝として登場する。【写真＆動画】結果に涙！ベルリン王立製陶所の陶板画依頼人は元ジュエリーデザイナー。2億円相当の宝石を盗まれ多額の借金を背負ったこともあるという。お宝はバブルの頃に50万円で購入したものだが、現在は手元にない。と言うのも17年前に離婚し、元妻が暮らすかつての自宅に置いたままのためだ。