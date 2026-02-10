日本人選手のメダルラッシュが続く中、授与されたメダルが破損するトラブルが相次ぎ、IOC（国際オリンピック委員会）などは9日、調査を始めたことを明らかにしました。オリンピックのメダルをめぐっては、授与されたメダルがひび割れたり破損するトラブルの報告が相次いでいます。このうち、アルペンスキー女子滑降で優勝したアメリカのブリージー・ジョンソン選手は、表彰式で金メダルを授与された直後に留め金の部分が外れ、メダ