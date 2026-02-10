去年3月、沖縄県内の飲食店で女性2人に対しわいせつな行為をしたとして、タレントの羽賀研二容疑者が逮捕された。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、沖縄・北谷町に住むタレントの羽賀研二、本名・當眞美喜男容疑者（64）。羽賀容疑者は去年3月27日、県内の飲食店で30代と50代の女性に対し、キスをしたり体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれている。被害者の女性からの相談を受けて発覚し、警察が関係者に話を聞