東京・原宿の竹下通りの地下にオープンする新感覚の複合エンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」のオープニングセレモニーが9日に開催された。【ライブ写真】インパクト大！メンバーが乗って登場したFRUITS ZIPPER気球ソロショットも「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」は13日にグランドオープン。KAWAIIカルチャーの第一人者であり国内外で活躍するアーティスト・増田セバスチャンが総合プロデュース