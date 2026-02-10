アメリカのニュースサイト「ポリティコ」は9日、トランプ大統領が4月の第1週に中国を訪問し、習近平国家主席と会談する方向で調整していると報じました。「ポリティコ」は9日、複数の関係者の話として、トランプ大統領が4月の第1週に中国を訪問する方向で調整していると報じました。トランプ大統領はこれまでも2026年4月に訪中すると繰り返し発言していましたが、実現すれば対面での米中首脳会談は2025年10月に韓国で行われて以来