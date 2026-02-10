きょうは次第に雲が広がり、夜は雨や雪の降る所があるでしょう。 【写真を見る】天気下り坂 夜は岐阜県中心に雨や雪の所も あすは朝から広く雨の見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/10 昼） 名古屋市内は朝からよく晴れていますが、正午前は薄い雲が広がっています。気温は7.3℃で、きのうより風は穏やかです。 きょうの午後は次第に雲が広がるでしょう。夜は岐阜県を中心に、所々で雨や雪が降る見込みです。洗濯物を干