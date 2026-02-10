性的人身売買などの罪に問われたエプスタイン元被告との関係が指摘されるイギリスの前駐米大使の任命責任をめぐり、スターマー首相に退陣を求める声が上がっています。スコットランド労働党サワール党首「この混乱は終わらせなければならない。首相は交代すべきだ」スコットランド労働党のサワール党首は9日、エプスタイン疑惑をめぐってスターマー首相が国内に混乱を招いているとして、退陣を求めました。イギリスでは8日にも、