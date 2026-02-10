ドジャースの日本人トリオ、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の3人が、アリゾナ州グレンデールにあるチームのキャンプ地で自主トレを行いました。最初に施設に到着したのは佐々木投手。その約30分後に山本投手が到着し、さらにその約1時間後に大谷選手が到着しました。それぞれはフィールドでキャッチボールや遠投、壁当てなどを行い調整。交流する様子は見られませんでしたが、温かな陽気の中でそれぞれのペースで調整