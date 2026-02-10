タレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで、沖縄県警に逮捕されたことが10日、分かった。羽賀容疑者の逮捕を受け、かつて交際していた梅宮アンナ（53）の父梅宮辰夫さんが、2007年（平19）7月に知人男性への恐喝容疑で逮捕された同容疑者をひと言で言い表した「稀代のワル」という言葉が、インターネット上で再評価されている。同容疑者は、07年に未公開株に関する詐欺容疑で逮捕され、