【ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！】 2月10日12時より「竹コミ！」で連載開始 竹書房は、マンガ「ヤンデレ覚醒！！捨てられた令嬢は最恐侯爵にアタック中！」（著者：葵日向氏）の連載をWEBコミックサイト「竹コミ！」で2月10日12時より開始する。 本作は、令嬢イミーナの重すぎる愛を描くラブコメディ。婚約者を他の令嬢に奪われて婚約破棄され、家族にも周囲