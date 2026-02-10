【Re:Re:Re:Kiss】 2月10日連載開始 Re:Re:Re:Kiss 【拡大画像へ】 双葉社は2月10日、じーこ氏によるマンガ「Re:Re:Re:Kiss」の連載をwebアクションにて開始した。 本作の主人公・実依子は17年間彼氏のいない高校2年生。友達全員に彼氏がいると判明し、焦っていたところに、幼馴染の遥希に声を掛けられ、会話の流れで唐突にキスを迫られることになり……。 □作品ページ