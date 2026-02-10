3月21日よりユーロスペースほかにて全国順次公開されるホン・サンス監督作『自然は君に何を語るのか』のキービジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：元女優と老詩人の愛おしい日常ホン・サンス監督作『私たちの一日』予告編公開 ホン・サンス監督のデビュー30周年を記念した特集『月刊ホン・サンス』では、2025年11月から2026年3月までの5カ月間、ホン・サンス監督の新作を毎月公開中