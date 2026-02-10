乃木坂46の遠藤さくらが表紙をつとめる『週刊少年サンデー2026年 2/25 号』（小学館）が、2月10日に発売される。 2001年10月3日生まれ、愛知県出身の遠藤は、2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し加入。24thシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』で初選抜を果たすとともに表題曲のセンターに初めて選ばれると、27thシングル『ごめんねFingers crossed』、34thシングル