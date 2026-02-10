2月9日（現地時間8日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」のロスター変更を発表した。 アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成されるチーム・ワールドで、“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー／カナダ）がケ