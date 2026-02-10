公開中の映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の劇場公開が2月26日に終了することが決定。またIMAX 3D版が2月20日から再上映されることが決定し、あわせて特別映像が公開された。 参考：アメリカを記録的寒波が襲う、劇場400館が休業週末No.1は『MERCY／マーシー AI裁判』 本作は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている