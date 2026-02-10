『ばけばけ』（NHK総合）第92話では、錦織（吉沢亮）の表情の変化に注目が集まった。 参考：『ばけばけ』吉沢亮が髙石あかりの座長ぶりを大絶賛「一番楽しそうに現場にいてくれる」 牛乳屋をやめてから、司之介（岡部たかし）は毎日を楽しく過ごしている。錦織に「校長だけに絶好調」と冗談を言うと、錦織も爆笑。校長就任が決まった錦織は、前途に憂いのない満ち足りた状態だ。明るい気分の中、ヘブンと松野家では