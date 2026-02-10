ミラノ・コルティナ五輪で日本勢第1号の金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手を称える懸垂幕が岡山市役所に掲げられました。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】日本勢第1号の金メダル・木村葵来選手を称え岡山市役所に懸垂幕 木村選手の快挙を称える懸垂幕には顔写真も入っています。五輪初出場の木村選手は、日本時間のおととい行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で、劇的な大逆転で日本勢第1