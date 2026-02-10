きょうの山形県内は高気圧に覆われ晴れや曇りのところが多くなっています。 【写真を見る】山形県内は多くの所で晴れや曇り今後は屋根からの落雪やなだれなどに注意 このあと県内では３月上旬並みまで気温が上がるところもあり、融雪による屋根からの落雪やなだれなどに注意が必要です。 大内希美アナウンサー「午前９時すぎの山形駅前です。肌に触れる空気は少し冷たいが陽が出ているのでそれほど寒さは感じません。地