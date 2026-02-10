先日、元フランス代表MFのクロード・マケレレ氏が来日した際、『ワールドサッカーダイジェスト』誌のインタビューに応じた。その中で、日本代表の印象について、こう語っている。「全員の名前を把握しているわけではないが、日本の選手のプレーはしっかりチェックしている。日本代表の戦い方は本当に素晴らしい。ワールドカップでは毎回のようにベスト16に進出しているし、私が現役の頃から、手強いチームという印象を抱いていた