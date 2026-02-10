横浜FCは10日、GKヤクブ・スウォビィクの負傷について発表した。スウォビィクは先月25日に行われた横浜F・マリノスとのトレーニングマッチで負傷したとのこと。検査の結果、右ハムストリングス肉離れにより全治10週間から12週間と診断されたようだ。現在34歳のスウォビィクはポーランド代表招集歴もある実力者で、2019年にベガルタ仙台へ加入しJリーグデビューを果たした。2022年からはFC東京で2年間プレーし、昨年夏にトル