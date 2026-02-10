10日未明、愛知県一宮市でひき逃げされたとみられる男性が意識不明の状態で見つかり、警察が詳しく調べています。警察などによりますと、10日午前1時過ぎ、一宮市猿海道で50代くらいの男性が車道で倒れているのを通行人が見つけました。男性は頭から血を流していて、意識不明の状態で病院に搬送されました。現場は横断歩道と信号機がない片側1車線の道路で、警察は男性がひき逃げされたとみて調べています。