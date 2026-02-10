相川七瀬が自身のInstagramを更新し、B’zの松本孝弘とのオフショットを披露した。 【写真】リラックスした雰囲気で食事を楽しむ松本孝弘と相川七瀬 ■相川七瀬「色んなお話し出来て楽しい夜でした」 相川は「B’zの松本さんと」と綴り、1枚の写真を披露。そこに映し出されていたのは、白Tシャツの相川と黒のジップアップパーカーにサングラス姿の松本が並んで座っている姿だ。ふたりの前には、料理やドリンクが置