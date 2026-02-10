10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1540円高の5万7960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7926.07円に対しては33.93円高。出来高は3万9789枚となっている。 TOPIX先物期近は3869ポイントと前日比84.5ポイント高、現物終値比7.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57960 +