東邦銀行 [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比48.5％増の145億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の134億円→161億円(前期は111億円)に20.1％上方修正し、増益率が19.7％増→43.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の42.6億円→69.6