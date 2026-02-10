エスイー [東証Ｓ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.8％減の1.7億円に大きく落ち込み、通期計画の4.3億円に対する進捗率は40.4％にとどまり、5年平均の68.8％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.6％増の2.6億円に伸びる計算になる。 直近3