ハークスレイ [東証Ｓ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.9％増の23.6億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の16億円→25億円(前期は20.8億円)に56.3％上方修正し、一転して20.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.8億円→13.8億円(前年同