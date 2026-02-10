東京通信グループ [東証Ｇ] が2月10日昼(12:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の6.3億円の黒字→6.6億円の黒字(前の期は2.1億円の赤字)に5.6％上方修正し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5.2億円の黒字→5.6億円の黒字(前年同期は1.2億円の赤字)に6.7％増額し