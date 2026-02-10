アイビス [東証Ｇ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期非連結比3.8％増の12.1億円になり、26年12月期も前期比12.1％増の13.6億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の12円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比17.1％増の3.