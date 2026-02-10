大氣社 [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比45.2％増の165億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の200億円→230億円(前期は199億円)に15.0％上方修正し、増益率が0.3％増→15.4％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経