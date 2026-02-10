ヨコオ [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の36.2億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の36.5億円→46.5億円(前期は39.2億円)に27.4％上方修正し、一転して18.4％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の23.4億円→33.4億円(前