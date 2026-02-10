プロシップ [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27億円→29.1億円(前期は24.3億円)に7.5％上方修正し、増益率が11.3％増→19.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.5億円→14.5億円(前年同期は18.9億円)に16.3％増額し、