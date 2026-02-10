長岡市などが開発を進める『無人除雪機』の試作機が公開されました。 披露されたのは、『ながおか雪二郎』。スマホアプリで起動するとAIカメラが周辺の状況を検知し自動で除雪します。 ■開発者 水藤裕太さん 「自動で動くので、誰でも使えるのが売り。老若男女問わず使っていただきたい。」 屋根の除雪機『NAGAOKA YUKIJI（ながおかゆきじ）』は、雪をスクリューで砕いて屋根の下に落とします。 ■開発者 &#