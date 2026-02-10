けさ、岩国市横山で2階建ての木造住宅が燃える火事がありました。火事があったのは、国の名勝＝錦帯橋から西におよそ50メートルのところにある木造2階建ての民家です。消防によりますときょう午前6時45分ごろ「屋根が燃えている」と119番通報があったということです。（近所の住民）「起きたときにはもう燃えていた。家から火がボーっと出て爆発音がしたりしていた」警察によりますとこの家には高齢の夫婦が2人で住ん