２月１０日の北海道内は、暖かい空気が流れ込んだ影響で各地ですでにプラスの気温となっています。落雪やべちゃべちゃ路面に注意が必要です。午前１０時頃の函館の様子です。街中を歩く人も上着を脱ぎ、身軽な格好で過ごしていました。１０日の道内は暖かい空気が流れ込んだ影響で、午前１１時までの最高気温は江差で５.３℃、函館で４.５℃、札幌で１.４℃となっています。この気温は午後も上がり、１０日は３月上旬から中旬並み