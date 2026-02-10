県の新年度の当初予算案が発表されました。約9207億円で、2年連続のプラス予算です。県の新年度の一般会計当初予算案は今年度より約680億円多い9207億2400万円で2年連続のプラス予算となりました。物価高騰に対する緊急対策事業に154億円、結婚や出産、子育ての希望がかなう社会の実現に585億円をあてます。このほか稼ぐ力の向上や県産品の輸出拡大、防災対策の強化などに力を入れます。新年度の予算案は2月20日に開会する