WBCに出場する侍ジャパンの日本ハム・伊藤大海投手（28）と北山亘基投手（26）が10日、実戦形式の打撃練習となるライブBPに登板した。水野、万波、矢沢、カストロの4人と対戦。伊藤は打者延べ5人に24球、北山は打者延べ8人に26球を投じ、ともに安打性1本のみと順調な調整を見せた。ともに14日からの侍ジャパン合宿へ合流する。伊藤は「状態は凄くいいですし、体は凄く元気なんで。盛り上がりすぎないというか、自分の中でち