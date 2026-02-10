「すごく新鮮でしたし、自分自身楽しめたことが一番よかったです」 2月1日に行われたSVリーグ男子のオールスターゲームズ。リーグ最年長45歳のミドルブロッカー・松本慶彦（VC長野トライデンツ）は、久しぶりの舞台を満喫したようだった。 「パフォーマンスを出せるかが心配だったんですけど、なんとかギリギリ行けたかなと思います（笑）。代表に入っている人や、世界トップクラス