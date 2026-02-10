東京地検特捜部は10日、モーター大手「ニデック」の工作機械大手「牧野フライス製作所」に対する株式公開買い付けを巡るインサイダー取引事件で、金融商品取引法違反容疑で会社役員伊東一輝容疑者（38）を新たに逮捕した。