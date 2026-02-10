スピードスケートの高木（高ははしごだか）美帆選手（31）は、女子1000メートルで銅メダルを獲得。日本女子選手最多、オリンピック通算8個目のメダルとなりました。4度目のオリンピックとなる高木選手の今大会初レースが、連覇のかかったこの1000メートル。しっかりとスタートを切ると、最初の200メートルを全体2位のタイムで通過し、勝負の後半へ。同走のオランダ・レールダム選手が大会新記録で金メダル、高木選手は銅メダルとな