【モデルプレス＝2026/02/10】timeleszの寺西拓人が主演を務める「ラーメンD 松平國光 Season2」が、Leminoプレミアムにて3月2日より独占配信される。【写真】timelesz新メンバー「メロすぎる」実家で姪っ子と遊ぶ姿◆寺西拓人演じる松平の前に“ライバル”現れる同作は、夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターが、チームのメンバーとともに成長していく姿を描く奮