【モデルプレス＝2026/02/10】お笑いタレントの山田花子が2月9日、自身のブログを更新。2人の息子の登校前のショットを公開した。【写真】50歳2児の母芸人「すっかりお兄さんに」イケメン息子2人の制服姿◆山田花子、息子2人の制服ショット公開山田は「登校前の2人」とつづり、制服姿の息子2人のショットを投稿。「ジャケット着てカッコいい」と制服を着ている弟の後ろ姿のショットと高めの身長の兄の後ろ姿のショットに、「仲良く