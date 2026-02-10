【モデルプレス＝2026/02/10】セブン-イレブン・ジャパンは、中華まんカテゴリーの新商品として「もっちり食感のチーズベーグル」を、2月17日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆セブンからもっちり食感のベーグル登場同商品は、レジ横の中華まん蒸し器を応用することで、究極のもっちり食感を実現した新感覚のベーグルだ。ベー